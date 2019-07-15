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РИА Новости

В Приангарье в зоне паводка 49 жилых домов остаются подтопленными

Вчера, 09:14
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 49 жилых домов в одном населенном пункте – Тулуне, сообщает ГУМЧС региона.
"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун с 49 жилыми домами и населением 123 человека", - говорится в сообщении.
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В зоне чрезвычайной ситуации в настоящее время находятся 8 муниципальных образований. От паводка с конца июня в Иркутской пострадали 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч домов, 38 тысяч человек. 25 человек найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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