В Приангарье в зоне паводка 49 жилых домов остаются подтопленными

"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун с 49 жилыми домами и населением 123 человека", - говорится в сообщении.

В зоне чрезвычайной ситуации в настоящее время находятся 8 муниципальных образований. От паводка с конца июня в Иркутской пострадали 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч домов, 38 тысяч человек. 25 человек найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек.