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РИА Новости

Голикова поручила представить план повышения качества паллиативной помощи

Вчера, 09:13
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерствам представить в правительство до 1 ноября дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи.
Согласно поручениям, этим займутся Минздрав, Минтруд, Минпромторг, Росздравнадзор вместе с членами группы "Медицина и фармацевтика" совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
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"Разработать и представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи. Срок - до 1 ноября 2019 года", - говорится в поручения.
Минтруд и члены совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере также должны подготовить предложения по повышению квалификации специалистов стационарных организаций соцобслуживания, работающих в отделениях милосердия, по уходу и использованию техсредств реабилитации, а также по повышению квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по вопросам подбора технических средств реабилитации для людей в таких отделениях.
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Министерства совместно с советом должны обеспечить реализацию приказа об утверждении положения об организации оказания паллиативной помощи. Он включает порядок взаимодействия медорганизаций, организаций соцобслуживания и общественных объединений, НКО в сфере охраны здоровья. Министерства также организуют мониторинг правоприменительной практики реализации данного приказа.
Согласно поручениям, Минздрав и Минтруд вместе с членами группы "Медицина и фармацевтика" займутся разработкой показаний для перевода получателей соцуслуг в отделения милосердия стационарных организаций социального обслуживания. Они также разработают изменения в стандарты оснащения отделений милосердия стационарных организаций соцобслуживания, а также изменения рекомендуемой численности их штата.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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