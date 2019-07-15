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РИА Новости

Голикова попросила тверские власти заняться паллиативной помощью в регионе

Вчера, 09:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Правительству Тверской области рекомендовано заняться организацией паллиативной помощи в регионе и рассмотреть вопрос поддержки НКО, оказывающих такую помощь, соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Правительству Тверской области рекомендовать организовать оказание паллиативной медицинской помощи в Тверской области (в том числе в городе Твери), а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке некоммерческих организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь", - говорится в поручении.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
12 июля, 16:17
Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области
Вице-премьера также обратилась к губернатору Игорю Рудене по вопросу оснащению отделения паллиативной медпомощи в ГБУЗ ТО "Спировская центральная районная больница" в селе Козлово в соответствии со стандартами оснащения и поручила рассмотреть вопрос об улучшении материально-технической базы данного отделения.
Согласно поручениям, власти субъектов страны должны обеспечить расчет потребности аптек и медорганизаций в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в соответствии с нормативами, а также постоянное диспансерное наблюдение за больными, нуждающимися в паллиативной медпомощи и находящимися в психоневрологических интернатах.
Властям регионов также поручено обеспечить участие близлежащих профильных медорганизаций в подготовке документов для проведения медико-социальной экспертизы. Минздраву поручено обобщить эти материалы и доложить в правительство.
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Татьяна ГоликоваМоскваТверская областьРоссияОбщество
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