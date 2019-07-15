Голикова попросила тверские власти заняться паллиативной помощью в регионе

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Правительству Тверской области рекомендовано заняться организацией паллиативной помощи в регионе и рассмотреть вопрос поддержки НКО, оказывающих такую помощь, соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Правительству Тверской области рекомендовать организовать оказание паллиативной медицинской помощи в Тверской области (в том числе в городе Твери), а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке некоммерческих организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь", - говорится в поручении.

Вице-премьера также обратилась к губернатору Игорю Рудене по вопросу оснащению отделения паллиативной медпомощи в ГБУЗ ТО "Спировская центральная районная больница" в селе Козлово в соответствии со стандартами оснащения и поручила рассмотреть вопрос об улучшении материально-технической базы данного отделения.

Согласно поручениям, власти субъектов страны должны обеспечить расчет потребности аптек и медорганизаций в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в соответствии с нормативами, а также постоянное диспансерное наблюдение за больными, нуждающимися в паллиативной медпомощи и находящимися в психоневрологических интернатах.