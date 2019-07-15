Во Владимирской области один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и трех легковых автомобилей во Владимирской области, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Авария произошла около 23.35 мск воскресенья на 188 километре автодороги "М-7 Волга" Судогодского района.
"По предварительной информации, водитель автобуса марки Mercedes Sprinter с прицепом выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки DAF", - говорится в сообщении.
По данным полиции, также в аварии пострадали еще три легковых автомобиля.
"В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля марки DAF, пассажир автобуса и пассажир одного из легковых автомобилей с различными травмами госпитализированы", - сообщает полиция.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.