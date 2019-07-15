Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.
Также она потребовала обновить методические рекомендации в соответствие с приказом от 25 июня.
В документе говорится, что потребность наркотических и психотропных лекарств должна рассчитываться не от количества коек, а от числа реальных пациентов.
Кроме того, Минздрав направит в субъекты разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных лекарств в аптеки и больницы.