Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.

Также она потребовала обновить методические рекомендации в соответствие с приказом от 25 июня.

В документе говорится, что потребность наркотических и психотропных лекарств должна рассчитываться не от количества коек, а от числа реальных пациентов.