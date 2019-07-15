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РИА Новости

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

Вчера, 09:08
17196
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российская система качества перечислила признаки телефонного мошенничества.
Как сообщают эксперты, прежде всего стоит насторожиться, если звонящий просит назвать CVV банковской карты (три цифры с обратной стороны), пароль из SMS или кодовое слово. Работники банка не запрашивают такую информацию, предупреждает Роскачество.
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Также нужно скептически относиться к звонкам и сообщениям о "попавших в беду родственниках". Прежде чем переводить деньги на присланные мошенниками реквизиты карты или счета, следует позвонить близким и спросить, действительно ли они оказались в сложной ситуации.
Всегда важно уточнять, зачем собеседник запрашивает персональную информацию: паспортные данные, дату рождения, номера банковского счета и так далее. В таком случае можно попросить перезвонить позднее: за это время вы сможете по интернету проверить номер, с которого вам звонили, к тому же аферисты зачастую пытаются решить все задачи за один звонок.
Довольно распространенный тип мошенничества — звонок от "сотрудника банка" с "предупреждением о подозрительных операциях на счете". Злоумышленники предлагают "отменить операцию", просят назвать конфиденциальные сведения и в итоге получают доступ к вашему счету. Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.

"Если звонок поступил якобы от сотрудника банка, но вы раскусили мошенника или даже просто подозреваете — свяжитесь с банком, от имени которого был совершен звонок, и продиктуйте им данный номер. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке номера мошенника. В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине "клюнули" на удочку аферистов, обращайтесь ближайшее отделение полиции", — объяснил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Другой вид мошенничества — звонки с сообщениями "о выигрыше в лотерею", после которых человека просят предоставить данные банковской карты или сделать взнос ("заплатить налоги") еще до получения перевода.
Эксперты также подчеркивают, что мошенники часто торопят и давят на собеседников. Если вам звонят и требуют быстро принять решение, лучше прервать разговор или сказать, что вы его записываете. Помимо этого, не стоит общаться с людьми, которые просят никому не сообщать о беседе.
Мошенник
12 июля, 13:06
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
180101219
Обсудить 10
РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
а я последнее время делаю вид что очень озабочен, пудрю им мозги, а в последний момент прошу подождать и завершив звонок заношу телефон в чёрную книгу, потом можно посмотреть как они долго пытаются дозвониться
15 июля, 09:19
Спиральтист ...
930000
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