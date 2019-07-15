Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российская система качества Российская система качества перечислила признаки телефонного мошенничества.

Как сообщают эксперты, прежде всего стоит насторожиться, если звонящий просит назвать CVV банковской карты (три цифры с обратной стороны), пароль из SMS или кодовое слово. Работники банка не запрашивают такую информацию, предупреждает Роскачество.

Также нужно скептически относиться к звонкам и сообщениям о "попавших в беду родственниках". Прежде чем переводить деньги на присланные мошенниками реквизиты карты или счета, следует позвонить близким и спросить, действительно ли они оказались в сложной ситуации.

Всегда важно уточнять, зачем собеседник запрашивает персональную информацию: паспортные данные, дату рождения, номера банковского счета и так далее. В таком случае можно попросить перезвонить позднее: за это время вы сможете по интернету проверить номер, с которого вам звонили, к тому же аферисты зачастую пытаются решить все задачи за один звонок.

Довольно распространенный тип мошенничества — звонок от "сотрудника банка" с "предупреждением о подозрительных операциях на счете". Злоумышленники предлагают "отменить операцию", просят назвать конфиденциальные сведения и в итоге получают доступ к вашему счету. Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.

"Если звонок поступил якобы от сотрудника банка, но вы раскусили мошенника или даже просто подозреваете — свяжитесь с банком, от имени которого был совершен звонок, и продиктуйте им данный номер. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке номера мошенника. В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине "клюнули" на удочку аферистов, обращайтесь ближайшее отделение полиции", — объяснил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Другой вид мошенничества — звонки с сообщениями "о выигрыше в лотерею", после которых человека просят предоставить данные банковской карты или сделать взнос ("заплатить налоги") еще до получения перевода.