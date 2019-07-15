Фестиваль науки и технологий Geek Picnic 2019

Нынешний фестиваль стал девятым по счету. Тема Geek Picnic 2019 — "Жить вечно"/Immortality.
Нынешний фестиваль стал девятым по счету. Тема Geek Picnic 2019 — "Жить вечно"/Immortality.
Образовательный Campus с мастер-классами и лекциями о новейших исследованиях в науке был лишь частью масштабной программы Geek Picnic.
Образовательный Campus с мастер-классами и лекциями о новейших исследованиях в науке был лишь частью масштабной программы Geek Picnic.
Кроме того, организаторы устроили Wow-экспозицию, Picnic с развлечениями и кинотеатром и Geek Kids для юных исследователей.
Кроме того, организаторы устроили Wow-экспозицию, Picnic с развлечениями и кинотеатром и Geek Kids для юных исследователей.
Посетители Wow-зоны познакомились с четвероногим роботом Laikago, созданным китайской компанией Unitree Robotics и названным в честь советской собаки-космонавта Лайки.
Посетители Wow-зоны познакомились с четвероногим роботом Laikago, созданным китайской компанией Unitree Robotics и названным в честь советской собаки-космонавта Лайки.
В лаунж-зоне РИА Новости первые 200 подписчиков соцсетей Instagram и "ВКонтакте" получили в подарок мороженое.
В лаунж-зоне РИА Новости первые 200 подписчиков соцсетей Instagram и "ВКонтакте" получили в подарок мороженое.
В зоне Picnic впервые работал кинотеатр под открытым небом.
В зоне Picnic впервые работал кинотеатр под открытым небом.
Посетители зоны VR смогли познакомиться с прогнозом-реконструкцией "Лунная станция"став космонавтом или запустив лунный бур и солнечные батареи .
Посетители зоны VR смогли познакомиться с прогнозом-реконструкцией "Лунная станция"став космонавтом или запустив лунный бур и солнечные батареи .
Для показа использовали шлем виртуальной реальности.
Для показа использовали шлем виртуальной реальности.
На фестивале был представлен проект "Валерка встречает Гагарина". Надев очки, посетитель переносился в Москву 1961 года и становился ребенком, который ждет проезда космонавта по Ленинскому проспекту.
На фестивале был представлен проект "Валерка встречает Гагарина". Надев очки, посетитель переносился в Москву 1961 года и становился ребенком, который ждет проезда космонавта по Ленинскому проспекту.
Фестиваль проходил 6-7 июля в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге и 13-14 июля на Воробьевых горах в Москве.
Фестиваль проходил 6-7 июля в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге и 13-14 июля на Воробьевых горах в Москве.
Впервые Geek Picnic состоялся в 2011 году в Санкт-Петербурге.
Впервые Geek Picnic состоялся в 2011 году в Санкт-Петербурге.
С 2016 года мероприятие проводится еще и в Москве.
С 2016 года мероприятие проводится еще и в Москве.
В 2018 году фестиваль посетили более 100 тысяч человек.
В 2018 году фестиваль посетили более 100 тысяч человек.
Баннеры РИА Новости на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 на Воробьевых горах в Москве.
Баннеры РИА Новости на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 на Воробьевых горах в Москве.
Дети у игровых автоматов на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019.
Дети у игровых автоматов на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019.