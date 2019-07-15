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РИА Новости

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic 2019

Вчера, 12:16
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Фестиваль науки и технологий Geek Picnic объединил образовательную программу, развлечения, площадку для детей и так называемые Wow-объекты. Информационным партнером мероприятия выступило агентство РИА Новости. Кадры праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Нынешний фестиваль стал девятым по счету. Тема Geek Picnic 2019 — "Жить вечно"/Immortality.

Посетители на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
1 из 15

Нынешний фестиваль стал девятым по счету. Тема Geek Picnic 2019 — "Жить вечно"/Immortality.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Образовательный Campus с мастер-классами и лекциями о новейших исследованиях в науке был лишь частью масштабной программы Geek Picnic.

Девушка запускает воздушного змея на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
2 из 15

Образовательный Campus с мастер-классами и лекциями о новейших исследованиях в науке был лишь частью масштабной программы Geek Picnic.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Кроме того, организаторы устроили Wow-экспозицию, Picnic с развлечениями и кинотеатром и Geek Kids для юных исследователей.

Женщина фотографируется с трансформером автоботом на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
3 из 15

Кроме того, организаторы устроили Wow-экспозицию, Picnic с развлечениями и кинотеатром и Geek Kids для юных исследователей.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Посетители Wow-зоны познакомились с четвероногим роботом Laikago, созданным китайской компанией Unitree Robotics и названным в честь советской собаки-космонавта Лайки.

Четвероногий робот Laikago, созданный китайской компанией Unitree Robotics, на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
4 из 15

Посетители Wow-зоны познакомились с четвероногим роботом Laikago, созданным китайской компанией Unitree Robotics и названным в честь советской собаки-космонавта Лайки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В лаунж-зоне РИА Новости первые 200 подписчиков соцсетей Instagram и "ВКонтакте" получили в подарок мороженое.

Посетители фестиваля науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
5 из 15

В лаунж-зоне РИА Новости первые 200 подписчиков соцсетей Instagram и "ВКонтакте" получили в подарок мороженое.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В зоне Picnic впервые работал кинотеатр под открытым небом.

Девушки стоят у настольной игры в хоккей на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
6 из 15

В зоне Picnic впервые работал кинотеатр под открытым небом.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Посетители зоны VR смогли познакомиться с прогнозом-реконструкцией "Лунная станция"став космонавтом или запустив лунный бур и солнечные батареи .

Посетитель на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
7 из 15

Посетители зоны VR смогли познакомиться с прогнозом-реконструкцией "Лунная станция"став космонавтом или запустив лунный бур и солнечные батареи .

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Для показа использовали шлем виртуальной реальности.

Посетители фестиваля науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
8 из 15

Для показа использовали шлем виртуальной реальности.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

На фестивале был представлен проект "Валерка встречает Гагарина". Надев очки, посетитель переносился в Москву 1961 года и становился ребенком, который ждет проезда космонавта по Ленинскому проспекту.

Посетители фестиваля науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
9 из 15

На фестивале был представлен проект "Валерка встречает Гагарина". Надев очки, посетитель переносился в Москву 1961 года и становился ребенком, который ждет проезда космонавта по Ленинскому проспекту.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Фестиваль проходил 6-7 июля в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге и 13-14 июля на Воробьевых горах в Москве.

Посетители на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
10 из 15

Фестиваль проходил 6-7 июля в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге и 13-14 июля на Воробьевых горах в Москве.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Впервые Geek Picnic состоялся в 2011 году в Санкт-Петербурге.

Девушка на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
11 из 15

Впервые Geek Picnic состоялся в 2011 году в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

С 2016 года мероприятие проводится еще и в Москве.

Посетители на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
12 из 15

С 2016 года мероприятие проводится еще и в Москве.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В 2018 году фестиваль посетили более 100 тысяч человек.

Посетители фестиваля науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
13 из 15

В 2018 году фестиваль посетили более 100 тысяч человек.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Баннеры РИА Новости на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 на Воробьевых горах в Москве.

Баннеры РИА Новости на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
14 из 15

Баннеры РИА Новости на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 на Воробьевых горах в Москве.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Дети у игровых автоматов на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019.

Дети у игровых автоматов на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
15 из 15

Дети у игровых автоматов на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Geek PicnicМоскваФото
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