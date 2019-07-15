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РИА Новости

Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ

Вчера, 09:02
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМосквичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готовит предложение о дополнительном оплачиваемом выходном для прохождения ежегодной диспансеризации, пишет "Российская газета" со ссылкой на источники.
По информации издания, право на дополнительный нерабочий день получат россияне старше от 40 лет.
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, на диспансеризацию можно выделять и два-три дня.
"Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день", — подчеркнул он.
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В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах.
Он отметил, что реализация инициативы позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.
Впервые о проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Предполагается, что пройти обследование смогут все россияне. При этом пенсионеры и предпенсионеры по-прежнему смогут ежегодно брать для этой цели два дня.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в этом году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона россиян.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какой же это выходной день? Это хождение по мукам.
15 июля, 09:19
mmoroz524534
11770104
Из всего этого непонятно одно, каким образом диспансеризация после 40 лет "...позволит улучшить демографическую ситуацию в стране..."? Бабушки рожать больше станут что ли?)
15 июля, 09:25
White Sea
81320019
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