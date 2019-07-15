Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готовит предложение о дополнительном оплачиваемом выходном для прохождения ежегодной диспансеризации, Министерство труда и социальной защиты готовит предложение о дополнительном оплачиваемом выходном для прохождения ежегодной диспансеризации, пишет "Российская газета" со ссылкой на источники.

По информации издания, право на дополнительный нерабочий день получат россияне старше от 40 лет.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, на диспансеризацию можно выделять и два-три дня.

"Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день", — подчеркнул он.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах.

Он отметил, что реализация инициативы позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

Впервые о проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Предполагается, что пройти обследование смогут все россияне. При этом пенсионеры и предпенсионеры по-прежнему смогут ежегодно брать для этой цели два дня.