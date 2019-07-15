Один из пострадавших в ДТП в Башкирии находится в тяжелом состоянии

УФА, 15 июл - РИА Новости. Среди пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии есть один "тяжелый" пациент, он прооперирован, остальные в состоянии средней тяжести, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По данным МЧС региона, погибли шесть человек, 15 были госпитализированы. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.

"Утром был прооперирован "тяжелый" пациент... Состояние пациента стабильно-тяжелое", - заявил министр на оперативном совещании правительства региона в понедельник.

Он отметил, что состояние остальных пострадавших - средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.