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2019-07-15T08:56Z
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РИА Новости

Один из пострадавших в ДТП в Башкирии находится в тяжелом состоянии

Вчера, 08:56
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УФА, 15 июл - РИА Новости. Среди пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии есть один "тяжелый" пациент, он прооперирован, остальные в состоянии средней тяжести, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По данным МЧС региона, погибли шесть человек, 15 были госпитализированы. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.
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"Утром был прооперирован "тяжелый" пациент... Состояние пациента стабильно-тяжелое", - заявил министр на оперативном совещании правительства региона в понедельник.
Он отметил, что состояние остальных пострадавших - средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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