Врио главы Башкирии рассказал подробности крупного ДТП с автобусом

УФА, 15 июл - РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что водитель опрокинувшегося автобуса 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По данным МЧС региона, погибли шесть человек, 15 были госпитализированы. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.

"Автобус иностранного производства. Все кресла в салоне повылетали, пассажиры были не пристегнуты. И очередной факт, от которого волосы дыбом: водитель 18 раз привлекался к административной ответственности в основном за превышение скорости. Вот такие люди ездят, и вот чем все это заканчивается". Радий Хабиров Врио главы Башкортостана Врио главы Башкортостана

По его словам, дорога на месте аварии была хорошая, с разметкой. "Да, были сложные условия погодные, но для этого есть мозги, чтобы не гонять в ливень по трассе", - сказал врио главы региона.