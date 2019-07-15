Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T08:45Z
https://ria.ru/20190715/1556512320.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155651/81/1556518188_0:317:1080:925_1036x0_80_0_0_34cb5332893e3b4db69ff86bae0745eb.jpg
РИА Новости

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

Вчера, 08:45
20911
© Фото : страница в Instagram Максима ОрешкинаГлава Минэкономразвития Максим Орешкин на форум в Тольятти рядом с автомобилем Lada Xray
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форум в Тольятти рядом с автомобилем Lada Xray
© Фото : страница в Instagram Максима Орешкина
ТОЛЬЯТТИ, 15 июл — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
По его словам, машина показала себя хорошо, но нужно ремонтировать дороги.

"Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Максим Орешкин
Министр экономического развития
В то же время он отметил, что большая часть дорог находится в хорошем состоянии, идет реконструкция федеральных трасс.
По его словам, АвтоВАЗ много значит для любого россиянина. Орешкин вспомнил машину своих родителей — "копейку", а также ВАЗ-21099, на котором раньше ездил.
"Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров — и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, — настроение и отношение к машине изменилось", — заключил министр.
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
В своем Instagram он добавлял фотографии из пробок в Балашихе и Покрове, посещений Владимира, Нижнего Новгорода и Свияжска, а также отвечал на вопросы подписчиков.
Основной целью поездки на форум была подготовка позиции для финального решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7, пояснил министр.
Интерьер автомобиля Lada Granta
18 мая, 09:05
Названы самые популярные в России новые автомобили с "механикой"
1763985440
Обсудить 10
Lada XrayМаксим ОрешкинАвтоТольятти
Популярные комментарии
Достижений на посту министра никаких, приходится рассказывать о путешествиях...
15 июля, 08:59
Арсений Понфиленко
25100008
И это все его достижения.
15 июля, 10:57
Стас Титов
610003
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
В ЦЕРН открыли новую частицу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Лента новостейМолния