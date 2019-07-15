Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

ТОЛЬЯТТИ, 15 июл — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
По его словам, машина показала себя хорошо, но нужно ремонтировать дороги.
"Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили".
В то же время он отметил, что большая часть дорог находится в хорошем состоянии, идет реконструкция федеральных трасс.
По его словам, АвтоВАЗ много значит для любого россиянина. Орешкин вспомнил машину своих родителей — "копейку", а также ВАЗ-21099, на котором раньше ездил.
"Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров — и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, — настроение и отношение к машине изменилось", — заключил министр.
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
В своем Instagram он добавлял фотографии из пробок в Балашихе и Покрове, посещений Владимира, Нижнего Новгорода и Свияжска, а также отвечал на вопросы подписчиков.
Основной целью поездки на форум была подготовка позиции для финального решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7, пояснил министр.