Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форум в Тольятти рядом с автомобилем Lada Xray

ТОЛЬЯТТИ, 15 июл — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на автомобиле Lada Xray.

По его словам, машина показала себя хорошо, но нужно ремонтировать дороги.

"Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили". Максим Орешкин Министр экономического развития Министр экономического развития

В то же время он отметил, что большая часть дорог находится в хорошем состоянии, идет реконструкция федеральных трасс.

По его словам, АвтоВАЗ много значит для любого россиянина. Орешкин вспомнил машину своих родителей — "копейку", а также ВАЗ-21099, на котором раньше ездил.

"Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров — и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, — настроение и отношение к машине изменилось", — заключил министр.

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

В своем Instagram он добавлял фотографии из пробок в Балашихе и Покрове, посещений Владимира, Нижнего Новгорода и Свияжска, а также отвечал на вопросы подписчиков.