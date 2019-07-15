На Чукотке нашли тела четверых рыбаков с перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Тела четверых рыбаков с перевернувшейся на реке на Чукотке лодки найдены, сообщает в понедельник региональный главк МЧС РФ.
Спасатели сообщали, что 6 июля на реке Малый Анюй в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района перевернулась лодка "Крым", на борту находилось пять человек, одному человеку удалось спастись. СК сообщал, что спасательные жилеты отсутствовали в лодке, также не было разрешений у управляющего судном человека. Следователи начали проверку.
МЧС отмечает, что в воскресенье завершились поисковые работы на реке Малый Анюй в Билибинском районе.
"В 100 метрах от места происшествия и в 9 километрах от сельского поселения Анюйск вниз по течению было найдено тело последнего рыбака из четверых потерявшихся 6 июля, когда при совершении маневра на воде лодка с пятью мужчинами на борту перевернулась. Спастись удалось только одному", - говорится в сообщении.
В течение восьми дней поиска спасатели, добровольцы и полиция обследовали свыше 14 тысяч "квадратных метров" акватории и более 40 километров береговой линии. С родственниками погибших работал психолог.