На Чукотке нашли тела четверых рыбаков с перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Тела четверых рыбаков с перевернувшейся на реке на Чукотке лодки найдены, сообщает в понедельник региональный главк МЧС РФ.

Спасатели сообщали, что 6 июля на реке Малый Анюй в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района перевернулась лодка "Крым", на борту находилось пять человек, одному человеку удалось спастись. СК сообщал, что спасательные жилеты отсутствовали в лодке, также не было разрешений у управляющего судном человека. Следователи начали проверку.

МЧС отмечает, что в воскресенье завершились поисковые работы на реке Малый Анюй в Билибинском районе.

"В 100 метрах от места происшествия и в 9 километрах от сельского поселения Анюйск вниз по течению было найдено тело последнего рыбака из четверых потерявшихся 6 июля, когда при совершении маневра на воде лодка с пятью мужчинами на борту перевернулась. Спастись удалось только одному", - говорится в сообщении.