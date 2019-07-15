Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T08:43Z
https://ria.ru/20190715/1556512258.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153075/40/1530754081_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cb4e53ea5721cfa22be5c8e19ed6f469.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам

Вчера, 08:43
3700
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов
Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
"На рынке есть проблема — никто массово не покупает стартапы и их технологии. Во всем мире 80% — это M&A на домашнем рынке, когда молодой проект продается крупным компаниям, на российском рынке этот показатель ничтожно мал. И понятно, что у нас не очень конкурентная ситуация: инновации не особо интересны монополистам", - сказал он.
Мусоросортировочный комплекс
16 мая, 03:35
Российский стартап создал "умную" систему контроля вывоза отходов
По словам Варламова, эксперты ФРИИ попытались разобраться, в чем же конкретно проблемы. "Выяснилось, что многие крупные компании попросту не знают, как работать с открытыми инновациями, не умеют интегрировать технологии, не знают, как искать стартапы, как их оценивать, как не задушить их в своих объятиях. Многие не понимают, почему надо покупать компанию с убытками — откуда у нее берется вообще хоть какая-то стоимость", - пояснил он.
В связи с этим фонд начал объяснять крупному бизнесу перспективы и возможности работы со стартапами, давать прикладные знания. "Мы начали обучать компании: объясняем, как работать со стартапами, как использовать инновации себе во благо, к чему готовиться и как нивелировать возможные риски, помогаем запустить пилотные проекты (уже более 300 штук, из которых порядка 40 вышли в стадию масштабирования). Через наши образовательные программы прошли уже более 100 крупных компаний и, таким образом, мы активно развиваем и наши стартапы", - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Деловая Россия
6 февраля, 13:59
Путин поручил сформировать стимулы для людей, вкладывающих в стартапы
"Мы также запускаем совместные акселераторы с корпорациями. Так, например, помогли "Камазу" сделать акселератор, через него прошли 10 команд внутренних и внешних, из которых по итогам программы выбрали 8 проектов и профинансировали в них 46 миллионов рублей", - сообщил глава ФРИИ.
"Одновременно мы сейчас обсуждаем с разными партнерами создание нескольких новых фондов, и как только доведем процессы до результата, расскажем публично. Мы надеемся, что это произойдет уже в этом году или в начале 2020 года. Мы стараемся сохранить текущую направленность, которая есть сейчас — IT-проекты ранних стадий с широкой диверсификацией. Соответственно, цель и фокус по будущим фондам те же — выращивание технологических стартапов", - добавил он.
2051416
Обсудить 2
Кирилл ВарламовРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Лента
новостей
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Лента новостейМолния