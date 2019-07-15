В Иркутской области кинологический расчет начал поиски пропавших без вести

ИРКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Кинологический расчет прибыл из Красноярска в зону паводка Иркутской области для поиска пропавших без вести людей, сообщает ГУМЧС региона.

"В Иркутскую область для поиска людей, пропавших без вести в зоне чрезвычайной ситуации, прибыл кинологический расчет Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из города Красноярска", - говорится в сообщении.

В составе расчета спасатель-кинолог I класса Дмитрий Иващенко и лабрадор Клео. За сутки ими была обследована территория выше по течению реки Ия, осмотрены завалы из разрушенных жилых домов и надворных построек. Поиски продолжаются в местностях вниз по течению реки.