В Хабаровске задержали безработного, "заминировавшего" торговый центр

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в ложном сообщении о "минировании" торгового центра в Хабаровске, сообщает в понедельник УМВД России по Хабаровскому краю.

По информации УМВД, в субботу из ТЦ "Большая медведица" в Хабаровске было эвакуировано 250 человек. Работа магазинов приостанавливалась на 1 час 25 минут. Помещение осмотрели взрывотехник Росгвардии и кинолог со специально обученной собакой, но ничего подозрительного не обнаружили.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску по подозрению в совершении противоправного деяния задержали 39-летнего безработного хабаровчанина. Свой поступок он объяснил любопытством по отношению к работе оперативных служб. Стражи правопорядка установили, что после совершения звонка гаджет он выкинул", - говорится в сообщении.