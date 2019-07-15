Военные продезинфицировали 180 тысяч "квадратов" территорий в Приангарье

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие сводных отрядов Восточного военного округа провели дезинфекцию более 180 тысяч квадратных метров территорий, подтопленных паводком в Иркутской области, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

В начале июля ВВО отправил более 200 военнослужащих из Бурятии и Забайкалья оказывать помощь жителям наиболее пострадавших от стихии городов Тулун и Нижнеудинск.

"Произведена дезинфекция подвалов многоквартирных домов, частных строений и прилегающих к ним территорий, общая площадь составила более 180 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обработано также около 20 объектов социальной инфраструктуры, в том числе территория школы и спортивного комплекса в городе Тулун. Населению подано более 700 кубических метров технической воды.

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Уточняется, что в состав группировки ВВО вошли военнослужащие подразделений войск РХБ защиты округа, материально-технического обеспечения, связи, медицинские специалисты. В их распоряжении около 100 единиц техники.