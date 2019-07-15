Следующее полное лунное затмение можно будет наблюдать в России в 2025 году

AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" Почему солнечное затмение происходит только в новолуние и когда в следующий раз его увидят в российской столице? Как устроено лунное затмение и на какое расстояние ежегодно Луна отдаляется от Земли? Может ли естественный спутник совсем исчезнуть и что случится, если это действительно произойдет?