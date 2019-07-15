Следующее полное лунное затмение можно будет наблюдать в России в 2025 году

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Следующее полное лунное затмение, когда "соседка" Земли окрасится в красный цвет, будет видно со всей территории России осенью 2025 года, сообщила РИА Новости в понедельник заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.
Во вторник в России можно будет наблюдать частное лунное затмение, при котором тень Земли частично закрывает Луну.
"Какие-то фазы полного лунного затмения будут видны на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года. А со всей территории России полным лунным затмением мы сможем насладиться только 7 сентября 2025 года", - сказала Смирнова.
Она пояснила, что при полном лунном затмении спутник Земли целиком попадает в ее тень и окрашивается в красный цвет, поэтому Луна и называется "кровавой".
Смирнова выразила надежду, что погода в Санкт-Петербурге 16 июля позволит жителям увидеть частное лунное затмение.
12 июля, 11:00AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" Почему солнечное затмение происходит только в новолуние и когда в следующий раз его увидят в российской столице? Как устроено лунное затмение и на какое расстояние ежегодно Луна отдаляется от Земли? Может ли естественный спутник совсем исчезнуть и что случится, если это действительно произойдет?