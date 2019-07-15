Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T07:58Z
https://ria.ru/20190715/1556511641.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/96/1553229627_0:33:3170:1816_1036x0_80_0_0_ab2e0927b4c2e293d9df039b60a442c3.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Вчера, 07:58
1069
© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы. Архивное фото
Панорама Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москвичей в понедельник ожидает переменная облачность и до 22 градусов тепла, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столичном регионе будет определяться передней частью малоактивного циклона, медленно приближающегося с запада. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. В Москве ожидается 20-22 градуса тепла, по области плюс 18-23", - сообщил Леус.
Он также добавил, что ветер будет западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление стабильное 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
310000
Обсудить 0
Центр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти птицу
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти ворону
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Лента новостейМолния