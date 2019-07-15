Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москвичей в понедельник ожидает переменная облачность и до 22 градусов тепла, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погода в столичном регионе будет определяться передней частью малоактивного циклона, медленно приближающегося с запада. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. В Москве ожидается 20-22 градуса тепла, по области плюс 18-23", - сообщил Леус.