В Туве откачали воду с большей части подтопленных придомовых территорий

КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. Спасатели откачали воду с большей части придомовых территорий подтопленного тувинского поселка Хондергей, сообщает региональный главк МЧС.

В пятницу из-за дождей вода в реке Улуг-Хондергей поднялась, из-за чего подтопило 77 придомовых территорий - дворов села Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы. Также был затруднен проезд к поселку на подъездной дороге.

"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва ведет работы по откачке воды с придомовых территорий. По итогам работы освобождено от воды 73 придомовых территорий, 29 подвальных помещений жилых домов", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в районе работает группировка из 114 человек и 42 единиц техники. Власти привели в готовность семь пунктов временного размещения, организовали доставку питьевой воды, продуктов питания. Минздрав Тувы усилил группу врачей в местном фельдшерско-акушерском пункте, доставил запасы лекарств.