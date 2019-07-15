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РИА Новости

В Туве откачали воду с большей части подтопленных придомовых территорий

Вчера, 07:56
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КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. Спасатели откачали воду с большей части придомовых территорий подтопленного тувинского поселка Хондергей, сообщает региональный главк МЧС.
В пятницу из-за дождей вода в реке Улуг-Хондергей поднялась, из-за чего подтопило 77 придомовых территорий - дворов села Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы. Также был затруднен проезд к поселку на подъездной дороге.
"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва ведет работы по откачке воды с придомовых территорий. По итогам работы освобождено от воды 73 придомовых территорий, 29 подвальных помещений жилых домов", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в районе работает группировка из 114 человек и 42 единиц техники. Власти привели в готовность семь пунктов временного размещения, организовали доставку питьевой воды, продуктов питания. Минздрав Тувы усилил группу врачей в местном фельдшерско-акушерском пункте, доставил запасы лекарств.
Ранее сообщалось, что из-за дождей в малых реках республики возможен подъем уровня воды.
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