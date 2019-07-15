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РИА Новости

В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 65 человек

Вчера, 07:42
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© AP Photo / Niranjan ShresthaПоследствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, выросло до 65, еще 38 человек пострадали, сообщает агентство ANI в Twitter со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось о 50 погибших и 25 пострадавших.
Кроме того, продолжаются поиски 30 человек, которые числятся пропавшими без вести.
Спасатели эвакуировали 1146 жителей из пострадавших районов. Всего стихия затронула 22 района страны, местами наблюдаются перебои с электричеством. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.
Ранее министерство внутренних дел Непала призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны.
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26 декабря 2017, 13:32
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