В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 65 человек

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, выросло до 65, еще 38 человек пострадали, сообщает агентство ANI в Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, выросло до 65, еще 38 человек пострадали, сообщает агентство ANI в Twitter со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 25 пострадавших.

Кроме того, продолжаются поиски 30 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Спасатели эвакуировали 1146 жителей из пострадавших районов. Всего стихия затронула 22 района страны, местами наблюдаются перебои с электричеством. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.