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РИА Новости

В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест

Вчера, 07:37
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© AFP 2019Рабочие на сталелитейном заводе в Китае. Архивное фото
Рабочие на сталелитейном заводе в Китае. Архивное фото
© AFP 2019
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. В первом полугодии 2019 года в Китае было создано 7,37 миллиона рабочих мест, что составляет 67% от годового плана, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.
"В первом полугодии 2019 года в городах и поселках Китая было создано 7,37 миллиона новых рабочих мест, что составляет 67% от годового плана", - говорится в докладе.
По итогам июня этого года коэффициент городской безработицы составил 5,1%, что на 0,1 процентный пункт выше, чем в мае. Согласно последним данным, коэффициент безработицы среди жителей страны в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,6%.
В июне наемные сотрудники в среднем работали по 45,7 часа в неделю. По итогам второго квартала, число рабочих-мигрантов из сельской местности составило 182,5 миллиона человек, что на 2,2 миллиона больше, чем во втором квартале прошлого года.
Согласно официальному прогнозу, уровень городской безработицы в Китае составит 4,5%, планируется создать более 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2018 году составил 3,8%, что оказалось значительно ниже прогнозов властей в 4,5%, в прошлом году удалось создать 13,61 миллиона новых рабочих мест, что на 100 тысяч больше, чем в 2017 году.
Район Пудун в Шанхае
19 апреля, 08:00
Китайский мир хорошим быть не может?
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