В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест

ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. В первом полугодии 2019 года в Китае было создано 7,37 миллиона рабочих мест, что составляет 67% от годового плана, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.

"В первом полугодии 2019 года в городах и поселках Китая было создано 7,37 миллиона новых рабочих мест, что составляет 67% от годового плана", - говорится в докладе.

По итогам июня этого года коэффициент городской безработицы составил 5,1%, что на 0,1 процентный пункт выше, чем в мае. Согласно последним данным, коэффициент безработицы среди жителей страны в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,6%.

В июне наемные сотрудники в среднем работали по 45,7 часа в неделю. По итогам второго квартала, число рабочих-мигрантов из сельской местности составило 182,5 миллиона человек, что на 2,2 миллиона больше, чем во втором квартале прошлого года.