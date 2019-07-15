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РИА Новости

На кухню психинтерната под Хабаровском закупят новое оборудование

Вчера, 07:34
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ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Дополнительное оборудование закупят на кухню психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, а также увеличат штат работников пищеблока, сообщила в понедельник журналистам министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.
Вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели более 200 человек, из них 21 госпитализирован. Для остальных в интернате создан инфекционный стационар. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В анализах заболевших, а также в молочном креме, которым накануне кормили пациентов, выделена сальмонелла.
"Будем дооборудовать пищеблок, укреплять кадры, так как в этом интернате проживает 256 человек, а работает на пищеблоке, с учетом всех подсобных рабочих, поваров и официантов всего 10 человек. И оборудование устаревшее, будем его модернизировать", - сказала Петухова.
Она отметила, что модернизация оборудования начнется в ближайшее время.
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