На кухню психинтерната под Хабаровском закупят новое оборудование

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Дополнительное оборудование закупят на кухню психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, а также увеличат штат работников пищеблока, сообщила в понедельник журналистам министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.

Вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели более 200 человек, из них 21 госпитализирован. Для остальных в интернате создан инфекционный стационар. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В анализах заболевших, а также в молочном креме, которым накануне кормили пациентов, выделена сальмонелла.

"Будем дооборудовать пищеблок, укреплять кадры, так как в этом интернате проживает 256 человек, а работает на пищеблоке, с учетом всех подсобных рабочих, поваров и официантов всего 10 человек. И оборудование устаревшее, будем его модернизировать", - сказала Петухова.