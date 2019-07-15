Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.

Вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели более 200 человек, из которых 21 госпитализированы. Для остальных в интернате создан инфекционный стационар. СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В анализах заболевших, а также в молочном креме, которым накануне кормили пациентов, выделена сальмонелла.

"Сегодня уже принято распоряжение о привлечении директора учреждения к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля", - сказала Петухова.