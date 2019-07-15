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2019-07-15T07:28Z
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РИА Новости

Южная Корея и Япония вступили в спор по поводу поставок товаров в КНДР

Вчера, 07:28
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ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Японские товары несколько лет поставлялись в КНДР в нарушение санкций, утверждают южнокорейские СМИ на фоне отказа Токио делиться нанотехнологичными материалами для производства электроники.
Япония ранее отменила упрощенный режим экспорта в Южную Корею фторированного полиимида, резистов и фтористого водорода и передачи связанных технологий. В Токио объяснили ограничения "утратой доверия" к Сеулу и стали намекать, что после поставок в Южную Корею эти японские технологии уходили в КНДР, с которой Сеул пытается наладить связи.
По данным южнокорейской газеты "Дейли Хангук", панель экспертов при комитете по соблюдению санкций против КНДР в Совете безопасности ООН с 2010 по докладывала о десяти случаях, когда Япония нарушала санкции и поставила в КНДР 18 автомобилей Mercedes и Lexus, 12 бутылок сакэ и 93 подержанных пианино (с 2008 по 2009 годы - примечание газеты).
Эта же газета утверждает, что с ноября 2008 года по июнь 2009 года из Японии в КНДР попали 7196 компьютеров, в том числе 698 ноутбуков. С 14 февраля по 18 апреля 2010 года японские товары на 244 миллиона иен (свыше 2 миллионов долларов) были экспортированы в КНДР через китайский порт Далянь, пишет издание.
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Согласно резолюции СБ ООН №1718 от 2006 года, в КНДР запрещен экспорт товаров роскоши.
По данным газеты "Тона ильбо", кроме того на северокорейском дроне, который упал на южнокорейском острове Пэннёндо в марте 2014 года, нашли камеру и передатчик японского производства. В октябре 2013 года и районе Самчхок и в марте 2014 года в районе Пхаджу нашли еще сломанные дроны КНДР, в которых из девяти деталей пять были произведены в Японии.
Более того, баллистические ракеты КНДР при испытаниях в августе и сентябре ставили на пусковые установки с помощью кранов, поставленных из Японии в 1992 году, пишет "Тона ильбо". "Краны запрещено поставлять в КНДР по резолюции СБ ООН №2397", - напоминает газета, однако не уточняет, что эта резолюция была принята только в 2017 году.
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Ранее японская газета "Асахи", ссылаясь на неназванных официальных лиц, утверждала, что утекающие через Сеул в КНДР нанотехнологичные японские материалы могут быть использованы в производстве истребителей, радаров и химического оружия. Газета упоминала, что даже японский премьер Синдзо Абэ и его помощники намекнули, что поставленные Южной Корее материалы могли быть нелегально переданы КНДР.
Нынешние противоречия разворачиваются на фоне требований Сеула выплатить компенсации корейцам, подневольный труд которых японские компании использовали в годы колониализма в Корее (1910-1945).
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