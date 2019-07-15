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РИА Новости

Розничные продажи в Китае в первом полугодии выросли на 8,4%

Вчера, 07:08
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКитайские юани. Архивное фото
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 8,4%, составив 19,52 триллиона юаней (2,87 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.
При этом в городах розничные продажи в первом полугодии 2019 года выросли на 8,3%, составив 16,7 триллиона юаней (2,45 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 9,1%— до 2,82 триллиона юаней (415 миллиардов долларов).
Рост розничных онлайн-продаж за первые шесть месяцев 2019 года составил 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув общей суммы в 4,8 триллиона юаней (708 миллиардов долларов). Объем розничных продаж через интернет физических товаров за отчетный период составил 3,81 триллиона юаней (561 миллиард долларов) или 19,6% от всего объема розничных продаж, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 21,6%,
По итогам 2018 года объем розничных продаж вырос на 9%, составив 38,09 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9%, составив 9 триллионов юаней (1,3 триллиона долларов).
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