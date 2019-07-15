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РИА Новости

Косаток из "китовой тюрьмы" доставят в Николаевский район Хабаровского края

Вчера, 07:06
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. Архивное фото
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Косаток из "китовой тюрьмы" в понедельник доставят в Николаевский район
ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" доставят в предпоследний перед выпуском на волю пункт в Николаевском районе Хабаровского края вечером в понедельник, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика "Транс-Амур".
В четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. В Хабаровске косаток перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район.
Первую партию касаток и белух в конце июня также доставляли по Амуру в Николаевский район, в село Иннокентьевка. Там их перегрузили на машины и везли до мыса Перовского, где выпустили в море.
"Прибытие судна с косатками в Иннокентьевку ожидается вечером в понедельник", - отметил собеседник агентства.
Косатка из китовой тюрьмы
6 июля, 08:42
Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
Ранее сообщалось, что дорога из бухты Средняя до побережья Охотского моря займет 5-6 дней.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Участники пикета в защиту косаток и белух, находящихся в китовой тюрьме в бухте Средняя, на Корабельной набережной Владивостока
28 июня, 03:00
Сигнал SOS из китовой тюрьмы услышанУ пленников китовой тюрьмы появился шанс спастись. 87 белух и 10 косаток решено выпустить на волю до конца лета. Первыми из заточения выбрались восемь животных. Дорогу из бухты Японского моря, где они содержались, к островам в Охотском море, где их поймали, перенесли удовлетворительно.
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Хабаровский крайПриморский крайОбщество
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