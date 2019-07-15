Косаток из "китовой тюрьмы" доставят в Николаевский район Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" доставят в предпоследний перед выпуском на волю пункт в Николаевском районе Хабаровского края вечером в понедельник, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика "Транс-Амур".

В четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. В Хабаровске косаток перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район.

Первую партию касаток и белух в конце июня также доставляли по Амуру в Николаевский район, в село Иннокентьевка. Там их перегрузили на машины и везли до мыса Перовского, где выпустили в море.

"Прибытие судна с косатками в Иннокентьевку ожидается вечером в понедельник", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дорога из бухты Средняя до побережья Охотского моря займет 5-6 дней.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.