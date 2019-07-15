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РИА Новости

В Новосибирской области ликвидировали очаг менингококковой инфекции

Вчера, 06:53
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Очаг менингококковой инфекции, появившийся в июне этого года в Новосибирской области, ликвидирован, наблюдение снято, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.
"По менингококковой инфекции снято наблюдение, новых очагов нет", - заявил министр.
Как сообщалось, с 30 мая по 9 июня были зарегистрированы 25 случаев менингококковой инфекции. Все жители проживали в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. Проводилось лечение и вакцинация населения – всего были привиты более 10 тысяч человек.
Менингококковая инфекция - инфекционная болезнь, имеющая разнообразные клинические проявления - от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Инфекция широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.
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