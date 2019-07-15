В Новосибирской области ликвидировали очаг менингококковой инфекции

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Очаг менингококковой инфекции, появившийся в июне этого года в Новосибирской области, ликвидирован, наблюдение снято, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.

"По менингококковой инфекции снято наблюдение, новых очагов нет", - заявил министр.

Как сообщалось, с 30 мая по 9 июня были зарегистрированы 25 случаев менингококковой инфекции. Все жители проживали в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. Проводилось лечение и вакцинация населения – всего были привиты более 10 тысяч человек.