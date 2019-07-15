В Якутии грузовик врезался в микроавтобус

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. В Якутии столкнулись грузовик и микроавтобус, есть жертвы, сообщает республиканское управление ГИБДД.
Авария произошла на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" около одиннадцати часов утра по местному времени.
По данным ведомства, грузовой автомобиль Mitsubishi Canter врезался в Toyota Hiace, перевозившую пассажиров.
Как рассказал источник агентства в управлении ГИБДД, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.
В результате столкновения погибли три пассажира, еще столько же пострадали.
На место выехала следственно-оперативная группа.