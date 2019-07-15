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РИА Новости

Доход на душу населения в Китае в первом полугодии вырос на 8,8%

Вчера, 06:31
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани. Архивное фото
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Реальный располагаемый доход на душу населения в Китае в первом полугодии 2019 года составил около 15,3 тысячи юаней (около 2,24 тысячи долларов), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.
"В первом полугодии 2019 года реальный располагаемый доход на душу населения достиг 15294 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,8%，темпы роста по сравнению с первым кварталом этого года ускорились на 0,1 процентных пункта. С учетом ценового фактора рост показателя составил 6,5%, что на 0,2 процентных пункта выше показателей роста экономики страны в первом полугодии", - говорится в докладе.
Также отмечается положительная динамика в сокращении уровня доходов между городским и сельским населением. Так, реальный располагаемый доход на душу населения в городах в первом полугодии составил 21 342 юаня (3,1 тысячи долларов), реальный рост составил 5,7%, располагаемый доход на душу населения доход сельских жителей составил 7 778 юаней (1,14 тысячи долларов), реальный рост - 6,6%. Таким образом, коэффициент располагаемого дохода на душу населения между городом и селом составил 2,74, что на 0,03 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
При этом средний доход на душу населения составил 13281 юань (1,95 тысячи долларов), что на 9% больше, чем в первом полугодии 2018 года.
Район Пудун в Шанхае
19 апреля, 08:00
Китайский мир хорошим быть не может?
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