Украинский политолог назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма

"Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов. Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией. Поэтому такое возможно. Я оцениваю вероятность такого сценария в 30 процентов", — предположил эксперт.