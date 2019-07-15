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РИА Новости

Украинский политолог назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма

Вчера, 06:27
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБухта Ласпи в Крыму
Бухта Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Снятие киевской блокады Крыма возможно, если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью телеканалу RT.
"Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов. Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией. Поэтому такое возможно. Я оцениваю вероятность такого сценария в 30 процентов", — предположил эксперт.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
14 июля, 14:14
В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма обернулась негативными последствиями для Украины. По словам политика, власть, правительство, парламент и президент Украины оттолкнули от себя людей, которых они не ассоциируют с этой страной.
Бывший глава государства Леонид Кравчук в интервью РИА Новости Крым выразил мнение, что Украина вряд ли согласится признать полуостров российским, однако политик призвал Зеленского снять блокаду и решить вопросы, связанные, в частности, с водой и электроэнергией, "цивилизованным рыночным путем".
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
14 июля, 11:13
В Крыму прокомментировали заявление Мураева о последствиях блокады Украиной
67159130414
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Конечно украинцы могут снять блокаду. НО только после возвращения исконно украинского Крыма в состав Украины, освобождения всех украинских заключенных, официальных извинений и полной выплаты контрибуции.
15 июля, 08:21
yyoudontknowwhoiam
52110261
Крым всегда входил в состав России. не надо подменять сладкое соленым
15 июля, 08:36
ddekayt
6820002
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