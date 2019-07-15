В Красноярске рассеивается дым от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров, окутавший Красноярск в выходные, рассеивается, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

В субботу региональное управление МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе Красноярске. По информации ведомства, причиной задымления являются лесные пожары в крае и соседней Иркутской области. Действующих лесных пожаров при этом вблизи населенных пунктов не зафиксировано. В воскресенье региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 в Красноярске превышает гигиенический норматив до 1,6 раз.

"Обстановка с задымлением атмосферного воздуха стабилизировалась. На сегодняшний день случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воздуха не зафиксировано", - говорится в сообщении.