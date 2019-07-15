Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T06:03Z
https://ria.ru/20190715/1556510849.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150881/00/1508810000_0:261:2500:1667_1036x0_80_0_0_9c1b040c18897e0a357004a038f602b7.jpg
РИА Новости

Инвестиции в основные активы в Китае в первом полугодии выросли на 5,8%

Вчера, 06:03
334
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Шанхай. Архивное фото
Вид на Шанхай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Рост инвестиций в основные активы в Китае (за исключением сельского хозяйства) по итогам первого полугодия 2019 года составил 5,8%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.
"В первом полугодии 2019 года общий объем инвестиций в основные активы в Китае составил 29,91 триллиона юаней (около 4,3 триллионов долларов). В том числе частные инвестиции составили 18,02 триллиона юаней (около 1 триллиона долларов), что на 5,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года", - говорится в докладе статбюро.
Отмечается, что за указанный период времени инвестиции в первичный сектор экономики сократились на 0,6%, во вторичный – выросли на 2,9%, в том числе в обрабатывающую промышленность возросли на 3,0%. При этом вложения в третичный сектор экономики – сферу услуг – выросли на 7,4%. Объем инвестиций в инфраструктуру вырос на 4,1%, в развитие высоких технологий - на 10,4%.
По итогам 2018 года объем инвестиций в основные активы Китая составил 63,56 триллиона юаней (9,37 триллиона долларов). Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как слабые инвестиции могут свидетельствовать о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая.
Торговый порт в Шанхае
21 марта, 08:00
Дайте Китаю денег на мировое технологическое лидерство
511011
Обсудить 0
КитайЭкономика
Рекомендуем
Китайские юани. Архивное фото
Доход на душу населения в Китае в первом полугодии вырос на 8,8%
РИА
Новости
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%
Китайские юани. Архивное фото
Розничные продажи в Китае в первом полугодии выросли на 8,4%
Пакистанский эксперт заявил о выгодности экономического коридора с Китаем
Лента
новостей
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Часть счетов "Востокцемента" разблокировали для выплаты зарплат
Рабочие на сталелитейном заводе в Китае. Архивное фото
В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
BCG: более четверти российского частного капитала хранится за рубежом
Эксперт объяснил замедление темпов роста ВВП Китая
Бухта Ласпи в Крыму
Украинский политолог назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма
Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Вид на Гурзуф и Медведь гору
Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ
Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов
Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Лента новостейМолния