Восемь человек остаются в больнице после ДТП с автобусом в Башкирии

УФА, 14 июл - РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после аварии с автобусом в Башкирии, среди них один ребенок, сообщает утром в понедельник региональный главк МЧС.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По данным МЧС региона, погибли шесть человек, 15 были госпитализированы. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.

"По уточненной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе деревни Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения доставлен 21 человек, из них два ребенка: госпитализированы восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении ведомства.

Остальных 13 пассажиров врачи осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.