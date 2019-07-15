Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Члены Демократической партии США обрушились с критикой на американского президента Дональда Трампа за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.

Ранее Трамп написал в Twitter , что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".

"Почему бы им не уехать обратно и не помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали, а потом приехать и показать нам, как нужно это делать… Я думаю, (спикер палаты представителей) Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки", - написал Трамп.

В ответ Пелоси написала в Twitter , что "отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию".

Демократов при этом эти высказывания Трампа, напротив, скорее объединили. В своем сообщении Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страной, откуда они приехали и страной, которой они присягнули, были США".