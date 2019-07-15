Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Члены Демократической партии США обрушились с критикой на американского президента Дональда Трампа за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
"Почему бы им не уехать обратно и не помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали, а потом приехать и показать нам, как нужно это делать… Я думаю, (спикер палаты представителей) Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки", - написал Трамп.
В ответ Пелоси написала в Twitter, что "отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию".
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Демократов при этом эти высказывания Трампа, напротив, скорее объединили. В своем сообщении Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страной, откуда они приехали и страной, которой они присягнули, были США".
С критикой в адрес президента США высказались и другие члены Демпартии. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что США являются также страной тех, кого раскритиковал Трамп, а кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал Трампа "расистом" и призвал объединиться, чтобы добиться равенства для всех.
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