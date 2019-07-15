В Бурятии планируют до полудня потушить пожар, угрожавший детскому лагерю

КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. Таежный пожар, из-за которого были эвакуированы более 100 детей из детского лагеря в Бурятии, планируют потушить в первой половине дня, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Ранее сообщалось, что свыше 180 человек, в том числе 129 детей, эвакуировали из санаторно-оздоровительного лагеря в Бурятии из-за горящего вблизи лесного массива. Лес горит в километре от поселка Сотниково - в 15 километрах от Улан-Удэ. По данным РАЛХ, пожар локализован на площади 16 гектаров. Детей разместили в Сотниковской средней школе.

"Как только пожар будет потушен, дети вернутся в лагерь. Планируется, что пожар будет ликвидирован в первой половине дня, до 12.00", - сказал собеседник агентства.