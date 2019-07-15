Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен

"Если до 2038 года мы откажемся от угля, то "Северный поток — 2" просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ. В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объемы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление, чтобы это было экологически и экономически приемлемо, только за счет "Северного потока —2", — сказал Пофалла.