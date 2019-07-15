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2019-07-15T05:42Z
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РИА Новости

Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен

Вчера, 05:42
73532
© Nord Stream 2 / Wolfram ScheibleСудно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российский газопровод "Северный поток — 2" необходим Европе и Германии, поэтому Евросоюз не сможет его остановить. Об этом заявил глава немецкого координационного комитета форума "Петербургский диалог", экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла в интервью Deutschlandfunk.
По его словам, в ближайшем будущем Европе понадобятся большие объемы природного газа, а самым экологическим и выгодным способом его поставок является "Северный поток — 2".

"Если до 2038 года мы откажемся от угля, то "Северный поток — 2" просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ. В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объемы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление, чтобы это было экологически и экономически приемлемо, только за счет "Северного потока —2", — сказал Пофалла.

Кроме того, он отметил, что несмотря на все попытки европейских стран помешать строительству газопровода, "Северный поток — 2" будет достроен. А все помехи в этом процессе, по словам экс-министра, лишь увеличат "расходы на строительство и эксплуатацию".
При этом Пофалла добавил, что Евросоюз в течение нескольких месяцев может задуматься над первыми шагами по отмене антироссийских санкций, если Москва пойдет "навстречу Европе и Украине".
"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство. Среди европейских государств "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. По предварительным оценкам киевских властей, запуск "Северного потока — 2" приведет к ежегодным потерям в размере трех процентов ВВП Украины.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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ЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
"если Москва пойдет "навстречу Европе и Украине" - Европа обычно понимает только тогда, когда навстречу ей идут русские танки.
15 июля, 07:31
Юрий Cordik
11090101
В этом все хохлы - называют Россию враждебным государством, страной-оккупантом, но при этом хотят российские деньги. Весь патриотизм у них лишь в ношении вышиванок и диких воплях про какое-то уроненное сало.
15 июля, 06:08
Northern F0x
10890001
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