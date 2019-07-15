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2019-07-15T05:36Z
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РИА Новости

Часть счетов "Востокцемента" разблокировали для выплаты зарплат

Вчера, 05:36
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП. "Востокцемент" 21 июня сообщил, что ГП через суд наложила арест на расчетные счета ее предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиарда рублей. В компании опасались, что это приведет к проблемам в расчетах с клиентами и выплате зарплаты работникам. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо с просьбой разрешить ситуацию с арестом счетов.
Сообщалось также, что главы нескольких регионов ДФО подключились к ситуации, и сотрудники Теплоозёрского цементного завода, "Спасскцемента", "Якутцемента", Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебёночного заводов получили первую часть зарплаты за июнь вовремя.
"Спасскцементу" разблокировали часть счетов для выплаты заработной платы работникам и перечисления налогов", - говорится в сообщении.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
21 июня, 06:03
В "Востокцементе" заявили об аресте счетов по иску к экс-мэру Владивостока
Уточняется, что 12 июля работники получили вторую часть зарплаты за июнь.
"В субботу с трудовым коллективом встретился губернатор Приморья Олег Кожемяко, он рассказал о мерах, которые предпринимались для того, чтобы разблокировать хотя бы часть счетов... в частности, об обращении к (премьер-министру) Дмитрию Медведеву", - добавляется в сообщении.
Заместитель директора по связям с общественностью ОАО "Спасскцемент" Владимир Шумский отметил, что напряжение на предприятии спало. Эту информацию подтвердил и председатель первичной профорганизации завода Юрий Яковец.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
9 апреля, 02:24
Уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева
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