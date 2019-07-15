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РИА Новости

В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело

Вчера, 05:19
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© Фото : сайт Правительства Магаданской областиФестиваль "Старательский фарт"
Фестиваль Старательский фарт
© Фото : сайт Правительства Магаданской области
МАГАДАН, 15 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Организаторы соревнований старателей в Магадане намерены добиваться возбуждения уголовного дела против одного из участников Станислава Сироты, который якобы пытался получить приз на состязании, не честно намыв золото, а положив уже готовое, сообщил РИА Новости в понедельник главный спонсор фестиваля, генеральный директор золотодобывающего концерна "Арбат" Александр Басанский.
Фестиваль "Старательский фарт" проводят в Магадане в пятый раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка, а намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в один миллион рублей. В этом году в фестивале участвовали 58 человек из разных регионов России. В жюри заявляли, что один из участников пытался сжульничать, подложив готового золота в свой лоток.
"Мы сразу поняли, что это золото с другого месторождения, оно другое по фактуре и внешнему виду. Но сейчас дожидаемся результатов официальной экспертизы. И будем обращаться в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. Статья "Покушение на мошенничество" здесь вполне уместна, это до пяти лет", — сказал Басанский.
Магаданец Сирота намыл 3,6 грамма золота — необычайно много, но после того как его заподозрили в нечестной игре, победу отдали врачу из колымского поселка Дукат Сергею Палкину, который намыл два грамма.
Старатель из Иркутска Рудольф Кавчик
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