Роспотребнадзор начал проверки поставщиков продуктов в хабаровский интернат

ХАБАРОВСК, 15 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор начал проверки поставщиков продуктов в психоневрологический интернат в поселке Эльбан Хабаровского края, где пациенты заболели сальмонеллезом, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ранее сообщалось, что вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели более 200 человек, 21 из них госпитализирован. Для остальных в интернате создан инфекционный стационар. Экспресс-анализ выявил у некоторых из заболевших сальмонеллу. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, по данным эпидемиологического расследования, заболевание связано с употреблением в пищу продуктов питания. В приготовленном с использованием куриных яиц молочном креме, который ели пациенты, также выделена сальмонелла.

"Начаты проверки в отношении поставщиков продуктов питания, в том числе яиц", - говорится в сообщении.