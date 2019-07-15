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РИА Новости

ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%

Вчера, 05:12
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Рост ВВП Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 6,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%", - говорится распространенном докладе.
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При этом темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 6,2%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали небольшого замедления во втором квартале до 6,2% с 6,4% в первом.
Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны – с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель роста ВВП Китая не падал ниже 6,4%. Аналитики связывают такое падение темпов с продолжающейся уже более полугода торговой войной с США.
Власти Китая установили планку роста ВВП в 2019 году на уровне около 6% - 6,5%.
В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года - 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 триллиона юаней (около 3,18 триллиона долларов).
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