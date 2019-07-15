В Барнауле восстановили водоснабжение в многоэтажке, где произошел пожар

БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Большинство квартир, пострадавших от пожара в многоквартирном доме Барнаула, подключены к электроснабжению, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе мэрии Барнаула.
Возгорание произошло в среду вечером на пятом этаже в многоквартирном жилом пятиэтажном доме в проезде Северный Власихинский. Огонь с крыши балкона перешел на кровлю и распространился на площади около 2 тысяч квадратных метров.
"Коммунальным службам удалось полностью восстановить холодное и горячее водоснабжение. Велись ремонтные работы по восстановлению электросетей. Электричество подано во все подъезды, сейчас ведется подключение квартир. Решение о подачи электричества принимается совместно с жильцами. Особое внимание уделяется состоянию внутренней разводки, влажности в помещениях. Электроэнергия подана в 75 квартир из 120. Оставшиеся квартиры подключат к электроэнергии по мере просыхания", - сказали в ведомстве.
Отделение по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту пожара по ст. 168 УК РФ. Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.
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