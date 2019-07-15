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РИА Новости

В Забайкальском нацпарке в Бурятии из-за пожаров ввели режим ЧС

Вчера, 04:54
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КРАСНОЯРСК, 15 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Забайкальском национальном парке в Бурятии из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
В ведомстве сообщили, что в прошедшие сутки почт 450 человек тушили десять пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах.
Локализованы два очага, еще один ликвидирован. Еще тушат один очаг на площади 54 гектара в Баргузинском районе, два очага на 44 гектарах в Курумканском районе и один очаг площадью 2,5 гектара в Мухоршибирском районе.
"Веден режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой, пребывание людей на территории парка ограничено", - говорится в сообщении.
В республике действует особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание людей в лесах. В Северо-Байкальском районе также продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Здесь продолжается тушение трех грозовых пожаров на площади 1453 гектара.
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