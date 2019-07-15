Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут " Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут " Известия " со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.

Предполагается, что выделенные средства будут направлены на строительство дорог, железнодорожных сооружений и ряда других инфраструктурных проектов. Довин также попросил не указывать название своей компании, чтобы избежать санкций.

При этом отмечается, что представители компании уже побывали в Крыму и подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной. Компания также заявила о планах приступить к реализации проектов уже до конца года.

Кроме того, Довин добавил, что компания готова вкладывать в Крым суммы, превышающие 500 миллионов евро, поскольку видит в полуострове большой инвестиционный потенциал.

"Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах", — приводит издание слова представителя компании.