Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.
Предполагается, что выделенные средства будут направлены на строительство дорог, железнодорожных сооружений и ряда других инфраструктурных проектов. Довин также попросил не указывать название своей компании, чтобы избежать санкций.
При этом отмечается, что представители компании уже побывали в Крыму и подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной. Компания также заявила о планах приступить к реализации проектов уже до конца года.
Кроме того, Довин добавил, что компания готова вкладывать в Крым суммы, превышающие 500 миллионов евро, поскольку видит в полуострове большой инвестиционный потенциал.
"Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах", — приводит издание слова представителя компании.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".