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РИА Новости

Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ

Вчера, 04:46
19054
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф и Медведь гору
Вид на Гурзуф и Медведь гору
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.
Предполагается, что выделенные средства будут направлены на строительство дорог, железнодорожных сооружений и ряда других инфраструктурных проектов. Довин также попросил не указывать название своей компании, чтобы избежать санкций.
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При этом отмечается, что представители компании уже побывали в Крыму и подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной. Компания также заявила о планах приступить к реализации проектов уже до конца года.
Кроме того, Довин добавил, что компания готова вкладывать в Крым суммы, превышающие 500 миллионов евро, поскольку видит в полуострове большой инвестиционный потенциал.

"Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах", — приводит издание слова представителя компании.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Интересно Бандеровцы из Гуляй поля её в список миротворца тоже впишут!!!Или на катерах начнут грабить суда из Бахрейна!!!Наверно в ЕС жалобу подадут ,что бы все счета во всём мире арестовали в пользу хероев АТО и Гуляй поля!!!
15 июля, 05:54
СБСергей Брежнев
1620000
Конечно как у нас ! За тридцать лет в РФ ещё никто ни за что не ответил ! Тем более , что мировой капитализм ( империализм) не обязан отвечать перед третьесортными странами !
15 июля, 07:01
Михаил Квашнин
200009
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