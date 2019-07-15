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РИА Новости

Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ

Вчера, 04:42
29952
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин изложил в письме Владимиру Путину от 26 июня план нового проекта развития Арктики, на который требуется 2,6 триллиона рублей льгот, пишет газета "Ведомости".
Отмечается, что взамен нефтяные компании готовы будут инвестировать в регион от пяти до восьми с половиной триллионов рублей.
Издание сообщает, что Сечин попросил главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий спецрежим для инвесторов. Президент, в свою очередь, поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву изучить предложение главы "Роснефти", пояснили источники газеты.
По расчетам Сечина, подчеркивает издание, вклад проекта в ВВП страны до 2050 года может достичь двух процентов в год, а в бюджет — 4,4 триллиона рублей.
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903916975571
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Владимир ПутинИгорь СечинЭкономика
Популярные комментарии
А этот не хочет из наворованных им денежных средств - вложиться в освоение Арктики?
15 июля, 04:52
Igoryok Lis
2041111015
считаю, что Арктику должна осваивать Российская Федерация, а не роснефть. в данном случае, роснефть должна быть лишь инструментом, наряду с газпромом и иже с ними. Таким образом, часть затрат должна лечь на вас. А Верховный наш должен осуществлять личный контроль за вами. а ты, сечин. да ничего, ничего тебе не хочется говорить, на лице все написано.
15 июля, 04:54
Александр Сергеевич
16572406
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