Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин изложил в письме Владимиру Путину от 26 июня план нового проекта развития Арктики, на который требуется 2,6 триллиона рублей льгот, пишет газета Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин изложил в письме Владимиру Путину от 26 июня план нового проекта развития Арктики, на который требуется 2,6 триллиона рублей льгот, пишет газета "Ведомости"

Отмечается, что взамен нефтяные компании готовы будут инвестировать в регион от пяти до восьми с половиной триллионов рублей.

Издание сообщает, что Сечин попросил главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий спецрежим для инвесторов. Президент, в свою очередь, поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву изучить предложение главы "Роснефти", пояснили источники газеты.