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РИА Новости

Индия и Пакистан должны вести диалог по Кашмиру, заявил бывший дипломат

Вчера, 04:24
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© AFP 2019 / StringerПакистанские военные на месте крушения индийского истребителя в Кашмире. 27 февраля 2019
Пакистанские военные на месте крушения индийского истребителя в Кашмире. 27 февраля 2019
© AFP 2019 / Stringer
Пакистанские военные на месте крушения индийского истребителя в Кашмире. 27 февраля 2019
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Индия и Пакистан должны вести диалог по Кашмиру, потому что из-за напряженности ситуации у них нет другого выхода, заявил РИА Новости бывший секретарь по иностранным делам МИД Пакистана Рияз Хокар.
"Слово друзья не подходит для того, чтобы описать отношения Пакистана и Индии. Мы были противниками, мы сейчас являемся противниками, и я надеюсь, что мы не останемся противниками", - заявил Хокар.
Он отметил, что "все знают о проблеме в Кашмире, ситуация с правами человека там ужасающая, мы предлагаем индийской стороне сесть и поговорить об этой проблеме, потому что решить ее можно только путем диалога, путем обсуждений".
Поясняя то, чем именно опасно нарастание напряженности между двумя соседними странами, он отметил, что "на сегодняшний день и Индия, и Пакистан являются странами с ядерным потенциалом, к примеру, во время Карибского кризиса и у СССР, и у США был достаточно мощный ядерный потенциал, но они никогда не стреляли друг в друга, здесь у нас совершенно иная ситуация".
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Кашмиру – мир. Или кошмар. Индия и Пакистан заставили всех зажмуритьсяОб их главном оружии говорят все вокруг, но не они. Они его даже на словах не расчехляют, чтобы нечаянно не накликать. Понимают, что потом уже не будет разницы в принципиальной позиции, в информационной интерпретации, в том, кто первый начал. Все сравняются.
"Индия и Пакистан являются ядерными странами, и здесь нет такого понятия, как время. В случае с СССР и США можно было говорить о 15 минутах, то в случае Индии и Пакистана – это секунды. Поэтому здесь ситуация крайне опасная. У Индии и Пакистана нет иного выхода, кроме как сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.
Хокар также отметил, что нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди "использовал антипакистанские настроения, антимусульманские чувства для победы на недавних выборах, он выиграл, и я надеюсь, что он изменит свои взгляды и придет к выводу, что пора вступить в диалог".
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Индия и Пакистан на грани ядерного конфликта: почему это касается всех
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