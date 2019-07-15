Индия и Пакистан должны вести диалог по Кашмиру, заявил бывший дипломат

ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Индия и Пакистан должны вести диалог по Кашмиру, потому что из-за напряженности ситуации у них нет другого выхода, заявил РИА Новости бывший секретарь по иностранным делам МИД Пакистана Рияз Хокар.

"Слово друзья не подходит для того, чтобы описать отношения Пакистана и Индии. Мы были противниками, мы сейчас являемся противниками, и я надеюсь, что мы не останемся противниками", - заявил Хокар.

Он отметил, что "все знают о проблеме в Кашмире, ситуация с правами человека там ужасающая, мы предлагаем индийской стороне сесть и поговорить об этой проблеме, потому что решить ее можно только путем диалога, путем обсуждений".

Поясняя то, чем именно опасно нарастание напряженности между двумя соседними странами, он отметил, что "на сегодняшний день и Индия, и Пакистан являются странами с ядерным потенциалом, к примеру, во время Карибского кризиса и у СССР, и у США был достаточно мощный ядерный потенциал, но они никогда не стреляли друг в друга, здесь у нас совершенно иная ситуация".

"Индия и Пакистан являются ядерными странами, и здесь нет такого понятия, как время. В случае с СССР и США можно было говорить о 15 минутах, то в случае Индии и Пакистана – это секунды. Поэтому здесь ситуация крайне опасная. У Индии и Пакистана нет иного выхода, кроме как сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.

Хокар также отметил, что нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди "использовал антипакистанские настроения, антимусульманские чувства для победы на недавних выборах, он выиграл, и я надеюсь, что он изменит свои взгляды и придет к выводу, что пора вступить в диалог".