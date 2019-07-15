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2019-07-15T04:17Z
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РИА Новости

В посольстве объяснили, почему в Южную Корею не пустили группу россиян

Вчера, 04:17
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ТОКИО, 15 июл — РИА Новости. Южнокорейские власти отказали 16 россиянам во въезде в страну, заподозрив их в попытке нелегально устроиться на работу, сообщил РИА Новости представитель консульского отдела российского посольства.
Уточняется, что прилетевшие не знали ни одной местной достопримечательности, не купили обратные билеты и не забронировали номера в отелях.
"Обратные билеты у них были просто забронированы, причем на крайний срок пребывания до 60 дней, а остановиться они собирались в стране не в гостиницах, а у знакомых или в хостелах, причем где-то в глубинке", — сказал собеседник агентства.
Россиянам почти ежедневно отказывают во въезде в Южную Корею, но сразу большими группами — редко.
Право иммиграционных властей не пускать в страну предусмотрено двусторонним соглашением об отмене виз.
Аэропорт в Канкуне, Мексика
6 июля, 18:45
В Мексике задержали группу россиян
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Южная КореяРоссияВ мире
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