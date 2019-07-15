В посольстве объяснили, почему в Южную Корею не пустили группу россиян

ТОКИО, 15 июл — РИА Новости. Южнокорейские власти отказали 16 россиянам во въезде в страну, заподозрив их в попытке нелегально устроиться на работу, сообщил РИА Новости представитель консульского отдела российского посольства.

Уточняется, что прилетевшие не знали ни одной местной достопримечательности, не купили обратные билеты и не забронировали номера в отелях.

"Обратные билеты у них были просто забронированы, причем на крайний срок пребывания до 60 дней, а остановиться они собирались в стране не в гостиницах, а у знакомых или в хостелах, причем где-то в глубинке", — сказал собеседник агентства.

Россиянам почти ежедневно отказывают во въезде в Южную Корею, но сразу большими группами — редко.