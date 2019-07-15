США не смогут повлиять на отношение Пакистана к России, заявил экс-дипломат

ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. США не смогут повлиять на отношение Пакистана к России, в Исламабаде довольны улучшением отношений с Москвой и готовы развивать сотрудничество во всех сферах, заявил РИА Новости бывший секретарь по иностранным делам МИД Пакистана Рияз Хокар.

"Наши отношения с Россией значительно улучшились, стали крайне дружественными, мы благодарны России за помощь, которую она нам предоставляет. Президента Владимира Путина в Пакистане высоко ценят и уважают, и мы рады, что наши отношения с Россией улучшились", - заявил Хокар на просьбу дать оценку нынешним отношениям двух стран.

Он добавил, что Пакистан хотел бы "развивать экономическое сотрудничество с Россией, мы в высшей степени приветствуем российские инвестиции в Пакистан, в Пакистане есть сталелитейный завод, построенный советскими специалистами в 1960-х, Россия помогала нам в разведке нефтяных месторождений, и сейчас есть множество сфер для сотрудничества".

"Я не вижу ничего, почему другие страны должны бояться Россию. На самом деле, мне кажется, что европейские лидеры захотят взаимодействовать с Россией, и существующая сдержанность, она появилась только из-за США", - сказал Хокар.