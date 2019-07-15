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РИА Новости

США не смогут повлиять на отношение Пакистана к России, заявил экс-дипломат

Вчера, 04:10
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. США не смогут повлиять на отношение Пакистана к России, в Исламабаде довольны улучшением отношений с Москвой и готовы развивать сотрудничество во всех сферах, заявил РИА Новости бывший секретарь по иностранным делам МИД Пакистана Рияз Хокар.
"Наши отношения с Россией значительно улучшились, стали крайне дружественными, мы благодарны России за помощь, которую она нам предоставляет. Президента Владимира Путина в Пакистане высоко ценят и уважают, и мы рады, что наши отношения с Россией улучшились", - заявил Хокар на просьбу дать оценку нынешним отношениям двух стран.
Он добавил, что Пакистан хотел бы "развивать экономическое сотрудничество с Россией, мы в высшей степени приветствуем российские инвестиции в Пакистан, в Пакистане есть сталелитейный завод, построенный советскими специалистами в 1960-х, Россия помогала нам в разведке нефтяных месторождений, и сейчас есть множество сфер для сотрудничества".
"Я не вижу ничего, почему другие страны должны бояться Россию. На самом деле, мне кажется, что европейские лидеры захотят взаимодействовать с Россией, и существующая сдержанность, она появилась только из-за США", - сказал Хокар.
При этом, отвечая на вопрос о том, подвержен ли Исламабад влиянию Вашингтона в том, что касается связей с Москвой, он отметил: "Не думаю, что США могут оказать влияние на Исламабад в том, что касается отношений Пакистана и России, наши отношения с США достаточно сложные, им свойственны постоянные скачки то вверх, то вниз".
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
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ПакистанРоссияСШАВ мире
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