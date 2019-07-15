Роспотребнадзор: пациенты хабаровского интерната отравились молочным кремом

ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Сальмонеллу обнаружили в молочном креме, который употребляли в пищу заболевшие пациенты психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, сообщает Роспотребнадзор по региону.

Ранее сообщалось, что вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели более 200 человек, 21 из них госпитализирован. Для остальных в интернате создан инфекционный стационар. Экспресс-анализ выявил у некоторых из заболевших сальмонеллу. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"По данным эпидемиологического расследования, заболевание связано с употреблением в пищу продуктов питания. По результатам лабораторного контроля в одном из готовых блюд (молочный крем), изготовленном с использованием куриных яиц, также выделяется сальмонелла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пищеблоке заведения выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, в частности, нарушения требований по обработке яиц, способов и технологии приготовления блюд, использования кухонного оборудования.