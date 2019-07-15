Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T03:38Z
https://ria.ru/20190715/1556510323.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152309/36/1523093657_0:1:3111:1751_1036x0_80_0_0_1e5bcf8e6f5384146d32a79284151322.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Лужков не задумывается о поддержке кого-либо из кандидатов в Мосгордуму

Вчера, 03:38
1088
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков сообщил РИА Новости, что сейчас не следит за избирательной кампанией в Московскую городскую думу и пока не задумывается о поддержке кого-либо из кандидатов.
"Нет, я не отслеживаю. Этап жизни этот у меня прошел, не могу сказать, что безмятежно", - со смехом ответил Лужков на вопрос, следит ли он сейчас за ходом выборов в городской парламент.
"Никакого интереса я не имею, не интересуюсь, и - по крайней мере пока – никаких контактов с точки зрения поддержки (того или иного кандидата) я не осуществляю", - добавил бывший мэр, говоря о возможности поддержать кого-то из кандидатов в депутаты.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей, собранные кандидатами в свою поддержку, и сформирует списки зарегистрированных кандидатов.
Московская городская избирательная комиссия
14 июля, 11:15
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
250102
Обсудить 1
Выборы в МосгордумуМосковская городская думаЮрий ЛужковМоскваПолитика
Рекомендуем
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты МГД
РИА
Новости
Международная космическая станция. Архивное фото
Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС
Пост по окраске автомобилей. Архивное фото
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Илья Яшин на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома. 14 июля 2019
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Лента
новостей
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
Московская городская избирательная комиссия
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
В работе европейской навигационной системы "Галилео" произошел сбой
Американская актриса Стефани Нижник
Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Писательницы и барда Елена Касьян
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Ракетный комплекс Искандер-М
В НАТО рассказали о "последнем шансе" для России сохранить ДРСМД
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Лента новостейМолния