В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Угрожавший детскому лагерю лесной пожар под Улан-Удэ локализован на площади 16 гектаров, угрозы населенным пунктам больше нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что свыше 180 человек, в том числе 129 детей, эвакуировали из санаторно-оздоровительного лагеря в Бурятии из-за горящего вблизи лесного массива. Лег горит в километре от поселка Сотниково - в 15 километрах от Улан-Удэ.