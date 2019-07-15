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РИА Новости

В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю

Вчера, 03:33
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Угрожавший детскому лагерю лесной пожар под Улан-Удэ локализован на площади 16 гектаров, угрозы населенным пунктам больше нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что свыше 180 человек, в том числе 129 детей, эвакуировали из санаторно-оздоровительного лагеря в Бурятии из-за горящего вблизи лесного массива. Лег горит в километре от поселка Сотниково - в 15 километрах от Улан-Удэ.
"Пожар локализован на площади 16 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет", - сказал собеседник.
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